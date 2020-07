La noticia fue dada a conocer por la periodista Mercedes Ninci, quien confirmó que el turno que se había reservado para hoy (22 de julio), no se usará.

“No hay nueva boda entre Carlos Menem y Zulema Yoma. Tenían turno para las 12. Un juez del Registro Civil iba a ir a casarlos al domicilio del ex Presidente en la calle Echeverría, en Belgrano. Pero hoy Zulema me llamó y me dijo: “Ni Menem me pidió casamiento a mí, ni yo le pedí a Menem que se case conmigo”!! Allegados a la familia me dicen que se posterga porque el actual senador está en cama convaleciente y no está en condiciones de protagonizar ninguna ceremonia. Pero Zulema lo desmiente”, contó la periodista en sus redes sociales.

La ex primera dama sostuvo que si bien “la relación con Menem es cordial”, su opinión respecto al exmandatario no cambió: “Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida”, aseguró. Sin embargo, aclaró: "Eso no implica que yo no pueda acompañar al papá de mi hija".

Carlos y Zulema se habían reconociliado a principios de este verano, se casaron por primera vez el 7 de septiembre de 1966, y se separaron el 12 de junio de 1990, cuando el riojano dio la orden de que su esposa abandonara la Quinta Presidencial.