Julián Weich y el coronavirus: "Es como haber estado en tu propio velorio"

“Aquí estoy sano y salvo”, manifestó el conductor en el inicio del video. “Quiero agradecerles a todos por los mensajes de buena onda desde tantos países y de tantas personas. A muchos los conozco, a otros no. La verdad que fue raro. Me agarró COVID-19 leve, donde no había ningún problema, pero de pronto me pusieron oxígeno para que vuelva rápido a mi casa, pero no volví más”, explicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por julian weich (@julian_weich)

Luego Weich reveló que siempre tuvo su teléfono a mano, por lo cual se mantuvo informado acerca de cómo su internación tomó estado público, pero manifestó que “no iba a hacer un show de mi COVID-19, pero estaba al tanto de todo lo que estaba pasando”.

Julián Weich .jpg Julián Weich, tras su internación por coronavirus: "Es como haber estado en tu propio velorio" Archivo

Además el conductor informó que ya tuvo su primera sesión de kinesioterapia con el objetivo de que sus pulmones vuelvan a funcionar normalmente: “Me va a llevar unos días, pero nada muy difícil”.

“Nunca la pase mal, pero me pasaron mil cosas por la cabeza mientras estaba internado mirando el techo. Clínicamente no había nada que me hiciera asustar, así que pude pasar todos esos días de una manera íntegra”; agregó y desmintió estar contra las vacunas: “Me la paso promocionando la vacunación en mis programas, en mis redes”.

“Tenía turno, pero no fui por un problema personal. A los cuatro, cinco días, fui a colaborar con la Fundación Espartanos, supongo que fue ahí en donde me contagié, pero no lo puedo asegurar. Entonces, por más que me hubiera dado la vacuna, los anticuerpos no aparecen en dos minutos, tardan unos cuantos días, me hubiera contagiado igual”, lamentó.