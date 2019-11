Julieta Díaz confirmó su romance con el humorista Tute

Díaz eligió el programa de Pampita Online (Net TV), donde asistió para promocionar la última película que hizo, La Forma de las Horas junto a Jean Pierre Noher y dirección de Paula De Luque: "me da pudor decirlo. Es reciente, estamos felices y contentos".

Pero le costó horrores soltar el nombre, por más que era un secreto a voces en el mundo de la farándula. Pampita soltó el nombre "Tute, ya algo habían tenido mucho tiempo atrás". A lo que Julieta Díaz agregó: "Estoy bien con alguien. No es fácil después de diez años de matrimonio. Tute me buscó. Tiene hijos también. No estoy pensando en ensamblar familias, pero está bueno que puedan comprender tu situación".

