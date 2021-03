Julieta Nair Calvo, muy sexy en las playas de México

Como es su costumbre, compartió varias postales de su viaje a México con sus miles seguidores en Instagram.

Julieta Nair Calvo aparece en uno de los posteos luciendo una colorida bikini y unos lentes de sol con el mar del fondo y sonriendo a cámara.

Además de pasar el anuncio del lugar donde se hospedó, cierra el texto “Hasta la próxima”, junto a varios emoticones, a modo de despedida de esas playas de México.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JULIETA (@julietanaircalvo)

Ese posteo en Instagram fue un furor y cosechó likes y comentarios con buena onda por doquier

Horas después de ese posteo, Julieta Nair Calvo publicó una nueva foto en Instagram en otro punto de México.

Ya instalada en Tulúm, publicó una foto en la playa con su termo y su mate, sin perder sus costumbres argentinas de tomarse unos amargos.

“Llegamos”, escribió junto a la foto, con varios emoticones incluidos.

Mientras interactúa con sus numerosos seguidores en Instagram, Julieta Nair Calvo sigue disfrutando sus vacaciones en México.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JULIETA (@julietanaircalvo)

De todos modos, no todo fue colar de rosa y tuvo algunos percances en sus vacaciones.

Julieta Nair Calvo contó que pasó un mal momento durante una excursión en un cenote.

A través de su cuenta de Instagram posteó un video y escribió que antes de tirarse al agua sufrió un ataque de pánico:

"Hubo llanto entre el primer intento de tirarme y la tirada , pero no hubo registro por suerte. Todo lo relacionado con el mar, profundidades, criaturas marinas, etc, me genera cierto pánico inexplicable", manifestó.

"Me transpiran las manos y se me agita la respiración. Gracias amor por contenerme en ese momento. Finalmente pude tirarme y disfrutar aunque sea un ratito", concluyó la artista.