"Es muy raro el ser humano, a mi él me demandó por hablar y ni siquiera fue notificado para que pague los alimentos. Medida que está pendiente desde marzo", declaró la conductora risueña, aunque con los ojos llenos de lágrimas durante buena parte de la entrevista.

"La relación falló, siguió, él no quería separarse, pensá que pedí mi divorcio de manera unilateral", amplió, para luego recordar cómo tomó la determinación de irse de su casa. "Tuve que sacar un crédito para contratar una abogada y buscarme un lugar para vivir", afirmó la modelo quien reconoció que Contardi la había engañado casi desde el principio de la relación.

"Quién iba a pensar que estando embarazada a seis meses de casarme me iba a estafar con un departamento. Tampoco me dejaba manejar, de a poco me fui alejando viviendo en Escobar. Y sí, estaba presa]", asumió conmovida.

Claro que la máxima emoción llegó al hablar de su hijo. Tanto Mateo como yo, estamos haciendo terapia. Gracias a que él podía hablar pude comprender la violencia que estábamos viviendo".

Los límites legales no impidieron que Susana ratificara el testimonio de la causa de Prandi. "Leí que él le obligaba a tus hijos a decirte putita y yegua", planteó la anfitriona mientras su invitada seguía su relato en silencio. "El problema es que ellos tuvieron miedo", agregó Julieta. "Lo más importante es la cantidad de mujeres que me llamaron. No hubo violencia física, pero entendieron la situación. Una me dijo, ‘yo no fui mamá, pero sí hija y me encontré en el mismo lugar que Mateo’, para mí que suceda eso es muy valioso".

La confirmación de su incorporación a la temporada en Carlos Paz, sirvió para lograr un cierre menos doloroso. "Aguanté hasta donde se podía aguantar", cerró Prandi. La justicia tiene la palabra.