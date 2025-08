Conmovida, Julieta Prandi se presentó en el primer día de juicio contra su ex: "Se termina el calvario"

Julieta Prandi se presentó ante el tribunal de Campana en el inicio del juicio contra su exmarido, Claudio Contardi y papá de sus 2 hijos varones, por Abuso Sexual con acceso carnal agravado, entre otros delitos que le imputan. El juicio oral determinará su la ex pareja de la conductora quedará preso por hasta 50 años. "Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que no esté rota porque me rompieron".