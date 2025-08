Julieta Prandi, antes del juicio contra su ex: "Temo por el futuro de mis hijos y por el propio"

Fuentes judiciales informaron que el debate comenzará a las 9 en el Tribunal Oral Criminal N°2 de Campana, situado en la avenida Varela, donde la exmodelo estará patrocinada por los abogados Fernando Burlando y Javier Ignacio Baños.

Los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar se encuentran a cargo del debate, mientras que el fiscal Christian Fabio representa al Ministerio Público.

Prandi le envió un mensaje a Clarín a través de su abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando: "Estoy muy agotada, llego cansada después de muchas frustraciones e idas y vueltas, no fue fácil el camino hasta acá en medio de tantas apelaciones y de tantas instancias a las que subí sometida una y otra vez, que no hicieron otra cosa más que revictimizarme".

"Temo por el futuro de mis hijos y por el propio, por eso pido las medidas necesarias para asegurar nuestro bienestar. Lo que tuve que vivir no se lo deseo a ninguna mujer", advirtió.

Y acotó: "Ha sido un camino lleno de obstáculos e incomprensiones por parte de muchos funcionarios, pero confío plenamente en mis abogados y en la Justicia, sobre todo, en la Justicia divina".

"Creo que por fin ha llegado la hora de la verdad y que cuando pase este juicio comenzará una nueva etapa en mi vida. Confío que los jueces estarán a la altura y estarán listos para hacer justicia de una vez por todas", completó.

La causa

Está previsto que declaren 13 testigos, entre los que se encuentran Julieta Prandi, su padre, su hermana, el conductor Mariano Peluffo y el psiquiatra, Rafael Herrera Milano, quien la asiste semanalmente desde el 16 de septiembre de 2022.

El imputado a iba a enfrentar un juicio por jurados populares, pero esa posibilidad fue descartada a raíz de que se determinará su supuesta responsabilidad en el proceso técnico. En 2019 recayó la primera denuncia contra Claudio Contardi luego de que Prandi haya anunciado que se había separado del empresario después de haber estado ocho años casada y tener dos hijos.

Julieta Prandi en su casamiento con Claudio Contardi.jpg Prandi en su casamiento con Claudio Contardi, en el 2011. Fruto de su relación, son padres de 2 hijos varones.

Allí la modelo relató el calvario y sufrimiento que vivió durante varios años donde padeció diversas formas de violencia de género que pasaban desde la parte psicológica a la física y es por eso que después del divorcio decidió denunciar.

Los hechos, que ocurrieron en "fecha indeterminada, entre el 28 de julio del año 2015 y el mes de marzo del año 2018", fueron denunciados penalmente por Prandi el 13 de octubre de 2021 ante la Comisaría de la Mujer y Familia de la localidad de Martínez.

El 13 de abril de 2022, volvió a declarar y, "además de ratificar su denuncia efectuada oportunamente, realizó un relato detallado de los abusos sexuales reiterados que sufriera por parte de quien fuera su pareja".

La elevación a juicio había sido solicitada por la fiscalía de juicios Nº 4 de Escobar luego de que se le tomara declaración indagatoria al empresario.

Julieta Prandi: "No me van a callar"

Hace un poco más de un mes, la modelo hizo un descargo en sus redes sociales para quejarse por el trato que recibe por parte de la Justicia: "Luego de haberse contradecido en menos de 24 horas de manera por demás sospechosa, parece que no todos recibimos el mismo trato. Yo tuve que esperar 5 años para que me eleven a juicio mi denuncia".

"La jueza Ivana Bloch del TOC 4 (Tribunal Oral en lo Criminal) de Capital Federal, volvió a rechazar los planteos de mi abogado, Javier Ignacio Baños. Todo para frenar el acoso que vengo sufriendo por parte de mi expareja. Ya no saben qué más inventar para entorpecer el juicio que comienza el 7 de agosto. Siempre encuentran alguna nueva excusa o algún funcionario que colabore con su violencia. No me van a intimidar", siguió Prandi.

image El posteo de Julieta Prandi.

"El 7 de agosto arranca el juicio por abuso agravado, y si la doctora Bloch o su secretario Iriarte no tienen en cuenta las convenciones internacionales que protegen a la mujer, vamos a pedir justicia directamente en el Tribunal de Casación de la Nación o en la Corte Federal si es necesario. No me van a callar hasta que los juzgados protejan a las víctimas y no a los abusadores", cerró la modelo en sus redes sociales.