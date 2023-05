Julieta Prandi, en guerra judicial con su ex: "Mis hijos no quieren ver a su papá"

“En la parte de familia es todo más lento. No se cobra la cuota de alimentos. No hay división de bienes”, se quejó la modelo y conductora, que hace pocas semanas cambió de abogado y contrató a Fernando Burlando.

“Este año tendré novedades. Hay un cambio en la causa desde que entro Fernando con su equipo. Siento que va a terminar de la mejor manera y pronto”, se esperanzó.

Prandi también habló del vínculo de su exmarido con sus hijos: “Él no se puede acercar y mis hijos no quieren verlo. Los menores no lo quieren ver y no los pueden obligar. Tienen sus motivos”.

También, destacó que al hacer pública la denuncia por violencia, abuso y estafa se encontró con muchas mujeres que le escribieron para contarle lo que les ocurría y lo difícil que era para ellas que se hiciera Justicia.

“Mi causa es la causa de millones de mujeres que padecieron violencia, abuso y estafa. No soy la única que no tiene Justicia o que tarda una eternidad en encontrarla. En mi caso fue sorda, ciega y muda. En otro país estaría preso por no pagar la cuota alimentaria y acá estamos hace 4 años que no paga”, reflexionó.

Por último, Prandi se refirió a su relación con Emanuel Ortega y cómo hace para unir las dos familias; la modelo reconoció que se lleva muy bien con todos, especialmente con sus suegros, Ramón “Palito” Ortega y Evangelina Salazar: "No sé a quién quiero más si a Ramón o a Evangelina, no sé cuál de los dos es más hermoso".