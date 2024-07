Julieta Prandi habló de su polémico sketch con Guillermo Francella, "La nena"

En el ciclo Noche al Dente (América TV), Prandi fue consultada sobre unas viejas declaraciones suyas del año 2018 donde dejó en claro que volvería a encarnar el papel que interpretó en el famoso programa humorístico Poné a Francella.

"Primero, no tengo nada de qué arrepentirme. No me arrepiento de nada de lo que haya hecho", sentenció, antes de analizar su papel en el programa emitido hace más de veinte años.

"¿Podría haberlo hecho mejor? seguramente. Volvería a hacer el papel porque yo no creo que haya sido... hay que poner todo en contexto, porque de esa manera no hubiera existido (Alberto) Olmedo, no hubiese existido el Gordo Porcel no hubiesen existido un montón de cosas", expresó.

Prandi destacó, entonces, que la dinámica del espacio estaba inspirada en la película Belleza Americana, la cual contenía escenas más explícitas: "Me voy a cansar de decirlo, porque nadie juzgó la película, y había escenas mucho más fuertes y era otro tono. En un año, porque duró un año pero lo repitieron diez, solamente nos dimos un pico en un sueño de Don Arturo. No hubo otro contacto físico", evocó, al referirse al personaje que interpretaba Francella.

"Era todo mental este idilio, porque él jugaba a estar enamorado y ella también. Era una ficción, fue el comienzo de mi carrera y me dio muchas satisfacciones", concluyó sobre el tema en cuestión.