Karina Jelinek entró a El Hotel y anunció que será mamá

Además, se reencontró con su amiga Majo Martino, con quien le confió intimidades de su vida y de su futura maternidad.

“¿Vas a ser mamá?”, le preguntó Majo, a lo que Karina respondió con un rotundo "sí".

“¿Posta? ¿Cuándo, nena?”, repreguntó Martino, pero la modelo sólo contestó que será "pronto, pronto".

Insistente, Majo continuó: "¿Un vientre alquilado? ¿Lo vas a hacer con Flor (Parise) o vos sola? Vas a cumplir un sueño, estoy por llorar enserio".

“Necesito armar mi familia, ya hace mucho que lo sueño. Voy a tener alguien a quien cuidar, a quien proteger, no me voy a sentir más sola; yo quisiera adoptar, tener hijos, rescatar animales, armar mi familia de esa manera”, dijo la modelo.

Jelinek ingresó como invitada junto a su compañera Flor Parise, quien expresó: "Kari no estaba tan segura de venir y se me ocurrió acompañarla para que se animara un poco más".

"No me imagino viviendo acá con este desorden, me llamarían un poco histérica por el orden, pero no me molesta porque yo les tendería la cama a todos cada día, hasta que se den cuenta que lo tienen que hacer”, dijo Karina, tras recorrer las instalaciones del hotel.

El tema del embarazo continuó con una propuesta de Karina para Majo: “¿Vas a ser la madrina, amore?”.

La periodista le contestó que le encantaría y cerraron el momento con un abrazo.