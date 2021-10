Ante las críticas que recibió en las redes sociales, el joven de 21 años decidió publicar una carta abierta en su perfil de Facebook para hablar de los motivos que la llevaron a reunirse con el Presidente el sábado 2 de octubre, acompañado por su familia.

"Tuve una charla con el Presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedico estas palabras...", empezó el referente de la "Cumbia 420".

Y continuó: "Yo soy Elian Ángel Valenzuela, mas conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento".

W3MVD33QCFB4ZFQV44EVLK3JKY.jpg L-Gante hizo su descargo.

Además, señaló que no tiene ninguna inclinación política en particular: "Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche".

Por último, aseguró que fue él quien tuvo la iniciativa de encontrarse con Fernández, ya que luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo nombrara en un discurso, manifestó en más de una entrevista su deseo de conocer personalmente a los mandatarios.

"A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al presidente de mi país y así fue", subrayó. Y minutos más tarde compartió un posteo que hizo Tamara Baéz, su pareja y madre de su hija Jamaica, que consistía en una serie de imágenes de la reunión con Alberto y agregó: "No es política, es la voz y visión desde el barrio. Llegando a oídos y ojos del presidente. Contemplen y analicen ciertos puntos de vista de esta charla. Atte: Cumbia420".