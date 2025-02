L-Gante fue a lo de Mirtha y habló sobre los planes de casamiento con Wanda Nara

La diva regresó a la televisión argentina con un ciclo especial de programas emitidos desde Mar del Plata, como solía hacer en sus icónicas temporadas de verano. Como invitados, además de al referente de la Cumbia 420, estuvieron Florencia Peña, el “Puma” Goity y Nicolás Scarpino.

La mesa arrancó con bromas de Flor y Scarpino al cantante por su mediático romance. "Está haciendo una ficción. Lo que deberíamos hacer nosotros lo está haciendo él", comentó divertido el actor de la obra Los Mosqueteros del Rey. “Es la novela turca de la tarde. O sea, ya no están mas las novelas turcas, ahora están ustedes“, bromeó la protagonista de Mamma Mía! ”Les pasan 30 cosas al día”, agregó, entre risas. “Es un día a día que hay que llevarlo. Hay que llevarlo y también es lo que me corrige”, afirmó el músico.

La primera pregunta de la conductora fue si se sentía agobiado por la prensa, ante todo lo que sucede en su vida sentimental, como los conflictos con Mauro Icardi y la China Suárez: “Sí, agobia, pero no dejamos que el sentimiento se afecte quizás cuando viene con malas intenciones. Ahí sí quizás me llega a molestar, pero cuando es con buena fe, sano, eso se disfruta. Quizás si estresa un poco, pero sé que a mí me hace bien. En fin”.

L-Gante se sorprendió con la siguiente pregunta de Mirtha Legrand, que sin rodeos le dijo: “¿Te vas a casar o no? ¿Pensás en el casamiento?”. Con algunas risas nerviosas, L-Gante respondió: “Creo que es bastante temprano, por el momento, como para tomar esa decisión. Pero sí lo tengo muy en cuenta y dejamos que fluya. Y el sentimiento logrará todo. Nos llevamos muy bien. Somos el uno para el otro”.

Luego, continuó demostrando todo su amor hacia la exconductora de Bake Off Famosos: “Ella me hace muy bien y estoy muy enamorado. Me corrigió bastante”.

A la hora de hablar de la relación de Wanda Nara y L-Gante, uno de los tópicos que más surge es la relación del cantante con las hijas de la empresaria. Ahora, habló sobre el tema en el programa de Mirtha Legrand.

“Creo que me quieren y yo los quiero a ellos. Me llevo súper bien. Con las nenas me llevo increíble y las quiero mucho, un montón. Los varones están más en la suya porque son más grandes, pero también nos llevamos bien. Hablo lo que tengo que hablar, pero cada uno tiene su padre y respeto a su madre”, expresó.

Luego hubo un detalle que sorprendió a todos, Wanda Nara desafió la exclusividad de Telefe y apareció en la pantalla de ElTrece para saludar a Mirtha Legrand y acompañar a su novio L-Gante: “Me voy a quedar sin trabajo” indicó entre risas y luego contó: “Estoy muy enamorada”.

Por último Mirtha le consultó sobre su salud a Wanda Nara y le dijo: “Estoy bien, cuidándome. Lo importante es ser feliz y seguir los tratamientos”. L-Gante observó muy enamorado la situación. Sin lugar a dudas, la pareja se afianza cada día más y demostraron superar cada uno de los obstáculos que se le presentaron.