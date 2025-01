L-Gante y Wanda Nara, juntos a Córdoba: "Estamos completamente enamorados"

L-Gante salió al aire en Intrusos, desde el teléfono de Wanda y confirmó que están juntos nuevamente: "Todo en orden, mirando Intrusos. Wanda se estaba bañando y atendí yo, de puro atrevimiento. Me vino a acompañar a hacer unos trabajos musicales".

"¿Están reconciliados?", le preguntó Guido Záffora y el artista respondió: "Sí, todo en orden. No fue una pelea, nos distanciamos un par de días, hice un poquito la mía y acá estamos, todo bien. Con Dakota no hice nada, creo que por eso habrá salido así enojada. Se pasó tres días con nosotros, yendo a los shows, de joda como hacemos los jóvenes, cuando estuvo en la casa, me enteré que salió a hablar esas cosas raras. Yo me junto con tanta gente, es increíble que una persona que esté dos días, que tenga tantas cosas para contar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1882121529372049893&partner=&hide_thread=false Habló L-Gante con "Intrusos": "Estoy enamorado de Wanda"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/X5I4kt9wdF — América TV (@AmericaTV) January 22, 2025

El músico apoyó a Wanda en su pelea con Mauro Icardi: "Un poco entiendo, pero no me meto, me gustaría que lo resuelvan entre ellos y que nadie sepa nada. Ella está totalmente enamorada de mí y yo de ella".

L-Gante fue irónico cuando le preguntaron sobre el futbolista que milita en el Galatasay de Turquía. "Para mí es un crack", sentenció.

Decisión tomada: Wanda Nara le pegó donde más le duele a Mauro Icardi

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi ya no es inofensiva y se cobra como víctimas principales a sus hijas de 8 y 10 años quienes quedaron en medio de una batalla judicial: el delantero acusó a la conductora de utilizar a las pequeñas, mientras la conductora lo denunció por coaccionarlas.

Los abogados patrocinantes de Wanda Nara, habrían avisado al juzgado que “no van a entregar a las nenas”, es decir no brindarían la custodia de Francesca e Isabella a Mauro Icardi en medio del acuerdo en donde debían turnarse la tutela cada 15 días.

Según informó América TV, el próximo viernes 24 de enero, a las 10 se realizará una audiencia en donde se determinará la tutoría de las menores. Hasta el momento, el futbolista y la conductora alternaban la tenencia de las hermanas cada dos semanas.

Sin embargo y tras una discusión por fechas, desde el Estudio Jurídico Payarola, que representa a Wanda, informaron que no cederán la tenencia por supuesta coacción por parte de Icardi.

Por ello, se habría generado un pedido oficial para interrumpir la comunicación de las menores con su padre. Además, se solicitó el cuidado unilateral a cargo de la conductora y que la revinculación entre el deportista y sus hijas, fuera a través de un juzgado.

Según la denuncia de los letrados que representan a Wanda, las niñas habrían sido forzadas a decir que no tuvieron contacto con la niñera Silvia Lucero quien tiene una restricción perimetral a menos de 100 metros. La mujer habría estado con las pequeñas en casa de Icardi.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1882143264247033915&partner=&hide_thread=false NUEVO CAPÍTULO en la guerra entre WANDA NARA y MAURO ICARDI



Wanda NO VA A ENTREGAR A SUS HIJAS a Mauro



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/pMlz6KaclA — América TV (@AmericaTV) January 22, 2025

Icardi y su abogada contra Wanda

Por su parte, la abogada Elba Marcovecchio, quien representa a Icardi, sostuvo que el futbolista priorizó la paternidad frente a fiestas con amigos. Asimismo y tras la decisión de compartir la tenencia de las menores cada 15 días, la letrada acusó a Nara: “No solo no reintegró a las nenas -con su padre-, sino que las incomunicó con su padre durante cuatro días”.

Además, Marcovecchio acusó a la mediática de “cosificar a las niñas y utilizarlas para su propia sed de venganza por la nueva relación del padre” y agregó: “El señor Icardi era un buen padre para que (las menores) se queden cuando ella (Nara) viajó con su nuevo novio a Uruguay, pero no lo es, diez días después”.

“ La señora Nara daña a sus hijas en una grosera exhibición de chats, edita audios entre el padre y las nenas y publica imágenes de las nenas. Todo en violación de la cautelar dispuesta y pedida por ella misma en autos”, apuntó Elba en su denuncia.