Esas palabras calaron hondo en el conductor que decidió adelantar unas palabras que tenía preparadas para el cierre de Showmatch. Con las mujeres luchando activamente en todos los ámbitos y, sobre todos, la exposición del tema en los medios que generó la denuncia de Thelma Fardín, Tinelli sintió que era el momento de realizar una autocrítica.

"Quiero agradecer al colectivo Actrices Argentinas, pero sobre todo a las mujeres por el cambio que estamos viviendo. Por lo menos nosotros que venimos de una generación diferente que en un momento hicimos cosas que ahora no haríamos jamás. Nos hacen aprender a ser mejores personas. Me encanta este nuevo mundo, este nuevo rol de la mujer. Y por eso este año hicimos un montón de cambios", reflexionó.

Por otra parte, el frontman quiso remarcar la sinceridad de su mensaje ante la participante del certamen. "Te agradezco a vos, te lo agradezco porque sos una mujer importante, alguien que está involucrada en el empoderamiento de la mujer. Y así como me enseñás vos, me enseña mi mujer y me ensañen mis tres hijas. Hay un montón de cosas que he hecho que ahora no haría ni en pedo. Realmente siento un cambio hermoso", concluyó.

Las sentidas palabras de Marcelo Tinelli qué cambió, qué aprendió y qué le dio este año el Bailando2018 lovieneltrece CreditoArgentino.mp4

La reflexión final

Para cerrar su programa, el conductor decidió contar los entretelones del show: "El contexto de país no es fácil, no se lo voy a contar a ustedes. Es muy difícil. Y no fue fácil hacer una productora nueva como hicimos: La Flia. Este nombre refleja todo lo que somos nosotros acá adentro y también ustedes en su casa. Hay que poner mucha fuerza para hacer una productora, montar el programa… Pero estamos orgullosos de tirar para adelante como hacen todos ustedes".

"Uno solo no logra nada. Se necesita un equipo de gente capaz, buenas personas y comprometidas. Y acá hay buena gente", aseguró.

Y hacia el final de su discurso, volvió a meterse con la coyuntura: "Hay un gigantesco cambio social que se viene gestando. Las mujeres, muchas de las que están acá, están impulsando un grito de justicia que no se puede ignorar más. Quiero aplaudir al colectivo Actrices Argentinas y a todas las mujeres por el esfuerzo que están realizando en todo el país".

"A nosotros como hombres nos toca reflexionar profundamente. Porque nos están enseñando a ser mejores como personas y como sociedad. Tenemos que involucrarnos todos. Y esta es una gran oportunidad. Esta lucha me hace pensar como hombre de otra generación, que tengo que repensar", agregó.

Y cerró: "Y lo digo en primera persona, hay cosas que hice que no volvería a hacer. Pero están ahí. Y lo reconozco. Escuchamos, aprendemos, y seguiremos haciéndolo. Las sociedad no cambian para atrás. Cambian para adelante. Gracias a las mujeres. ¡Gracias! Vamos a seguir reforzando este camino".

Un mea culpa que se esperaba de quién impulsó "cámaras ocultas" en las que se ridiculizaba y acosaba a mujeres del espectáculo o ese funesto "corte de polleritas". Era hora.

ADEMÁS:

Cande Tinelli quiere "nadar en un pileta de dólares" y "feriados nivel CFK"

Las reacciones de los famosos tras la partida de Juan Darthés a Brasil