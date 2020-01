"Estaría de tres o cuatro semanas", contó la panelista, y agregó: "Hay un problema, que es que ella tendría firmado una serie o una película con Disney-Fox y esta noticia traería inconvenientes".

"Me estaban llamando desde Chile los colegas de allá porque hay varios rumores sobre la China y Benjamín", contó también Adrián Pallares.

Ante esta frase, sus compañeros comenzaron a añadir información: "Los rumores son fuertes. En Chile, donde estuvieron estos días, se dice y mucho", comentó Guido Záffora. Mientras tanto cuando a la China la consultaron por el tema respondió dejando la puerta abierta. "En Argentina dicen que se viene una nueva bendición", indicó el cronista chileno. La actriz respondió: "Ojalá que haya bendiciones para todos. Y enseguida agregó: “Ojalá, me encantan los niños. Así es que ojalá... me encantaría", remató.

Y en medio de tanto rumor, quien decidió regalarle un mimo a la China fue su pareja, Benjamín Vicuña, quien celebró la reconciliación. A Benja le preguntaron por su reconciliación, la prensa quiso saber si está pasando un buen momento con Eugenia.

"Ella es mi mujer, la mujer de mi vida. Aquí estamos, de la mano, como siempre", afirmó. Sin embargo, el comentario no cayó bien y en las redes le pegaron duro a Vicuña ya que se olvidó de Pampita, la madre de sus tres hijos, a quien engañó con la China.

"No escuches, Pampita. No está bien lo que está haciendo. También Pampita es la madre de los hijos. No está bueno. No lo banco ahí. Un poco más de respeto", dijo Angel de Brito bancando a su amiga.