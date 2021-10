La China Suárez, dura con Icardi y Wanda Nara, que le respondió

"Escribo esta carta para bajar el ruido de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", empieza el texto publicado por Eugenia Suárez en sus historias de Instagram.

"He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentan el minuto a minuto televisivo", continuó la actriz.

"Lo que esta sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer", indicó la China en el texto.

"Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada", sostuvo la China. "Y también parece que es mas fácil para una mujer pegarme a mi, para descargar".

En el texto hace referencia también a su escándalo con Pampita, quien la acusó de ser la tercera en discordia entre ella y Benjamín Vicuña.

"El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados. Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra. Pero hoy no quiero callar mas, porque se que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga", sentenció.

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mi es absolutamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propicio esta situación", aseguró, apuntando directamente a Mauro Icardi.

La respuesta de Wanda Nara

Luego del posteo, Wanda Nara lanzó una rotunda respuesta mediante una historia de Instagram en la que calificó de "putita" a la actriz, aunque sin nombrarla. "De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida", dijo y publicó fotos de los últimos tres meses con Mauro Icardi, como forma de confirmar que no estaba separada.

La entre la China Suárez y Wanda Nara comenzó con una acusación de la segunda contra la primera por ser la tercera en discordia en su matrimonio con Icardi, quién le pidió públicamente disculpas a su mujer tras darse a conocer que hubo chat sugerentes entre él y la actriz.