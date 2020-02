La China Suárez insinúa pero no confirma el embarazo

Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente la noticia, la China deslizó en su cuenta de Instagram varios posteos sugerentes sobre la llegada del que sería su tercer hijo.

En las últimas horas, la actriz se dispuso a contestar preguntas que sus seguidores le dejaban y fue en ese contexto en el que los rumores sobre su embarazo volvieron a estallar.

Es que alguien le preguntó ‘¿estás embarazada?’ y ella respondió ‘Carmelito’, por lo que varios seguidores se aventuraron a asegurar que estaría esperando un varón y que lo llamaría Carmelo.

Algo que ella se apresuró a desmentir y aseguró que la red social ponía respuestas equivocadas en sus preguntas.

"Algo está pasando con las preguntas. Me preguntan una cosa y contesto otra. Ahí me habían preguntado ‘Lugar favorito en Uruguay’ y puse ‘Carmelito’ por Carmelo. ¡Ayuda!", dijo y remarcó que "la tecnología y yo no vamos de la mano"

Tras el acrecentamiento del rumor, Eugenia concluyó que "cuando tenga que contar o confirmar algo lo haré sin vueltas ni rodeos. Por favor córtenla con la presión constante. Uno no está obligado a dar explicaciones ni nada".