El dolor que atraviesa Benjamín Vicuña: "No veo a mis hijos hace más de cuarenta días"

“No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días... No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, se sinceró Benjamín, en una nota con Podemos Hablar en Chilevisión.

"Pero no por mí, por mis hijos. Voy tratando de asimilar, de administrar algo nuevo, algo que no estaba en mi radar, pero es complicado... Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos. La verdad, no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono”.

“Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica... No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica súper difícil. Cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo, con un tema tan básico, lógico, como es la residencia, lugar donde viven… no es que tienes un problemita, es un problema grave”, expresó, Vicuña.

¿VICUÑA BAJÓ LOS BRAZOS?

"Así todo, yo como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”, compartió, Benjamín.

Benjamín Vicuña, nota

Los nenes regresarán al país el próximo 11 de noviembre para quedarse acá hasta fin de mes. Será entonces, cuando regresen a Estambul con su madre y Mauro Icardi, actual pareja de María Eugenia, con quienes los querubines convivirán hasta llegada las Fiestas de Fin de Año. El actor evalúa reformular el permiso de día de viajes.