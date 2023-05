La China Suárez reveló cómo superó lo de Rusherking a casi dos meses de separarse

Durante una entrevista con Intrusos (América), la actriz aseguró que está pasando un muy buen momento profesional: “Estoy bien, con mucho trabajo. Estoy filmando una serie con Pablo Echarri, con Federico D’Elía, con Cecilia Dopazo. Así que estoy muy contenta”.

Cuando le preguntaron por su corazón -a casi dos meses de haberse separado de Rusherking- aclaró que olvida rápidamente: “Yo soy de procesos rápidos, ya dejé atrás todo lo que tenía que dejar atrás. Ya estoy más grande así que estoy de verdad con la cabeza en el trabajo, muy contenta, muy tranquila. No necesito protegerme de nadie, salgo para pasarla bien".

“No me googleo, pero es imposible no enterarse. Cada vez me da menos bronca. Estoy muy en paz, en un buen momento”, afirmó la actriz, que tiene pensado seguir con su carrera musical.

"La próxima que lanzo es solista y la otra creo que también. En la música es empezar de cero, más allá de haber estado en Casi Ángeles. Cantar con Lali sería mucho pedir, ella es una bomba. Me encantaría hacer un tema con Lali en un futuro…", reveló la China.

"Qué bien que la hizo Shakira, nadie se puede comparar. Todas las mujeres la admiramos y nos encanta lo que hace. Yo amo lo que hago y la idea es ir creciendo, prepararme. Esta película se la dedico a mi papá y a mis hijos, que les conté el proceso de los castings que tuve que hacer”, agregó.

Sobre el libro de su ex, Benjamín Vicuña, en homenaje a su hija fallecida Blanca, dijo: “Todavía no lo pude leer, le dije en privado que le va a ayudar a sanar y que su hija va a estar muy orgullosa y todos sus hijos lo van a estar. Estoy muy contenta de que le esté yendo bien. Se arman muchas novelas y es muy difícil estar todo el tiempo aclarando. Es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos".