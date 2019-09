La China Suárez y Benjamín Vicuña, juntos para alejar los rumores

Como para que no queden dudas de la relación y disipar los rumores, los actores se mostraron muy juntos. Además, están planificando un viaje a Venecia, que será una escapada romántica

La semana pasada Marcela Tauro y la China Suárez se cruzaron muy feo. Es que la periodista le dio entidad a un rumor que indicaba que la actriz y Benjamín Vicuña estaban atravesando una dura crisis. "Me hablan de que él tendría tres teléfonos y en uno de ellos una conversación con su ex mujer y una frase que no la habría gustado a ella (Suárez); que extrañaba la vida familiar que tenían", dijo Tauro en el programa de espectáculos "Intrusos", que conduce Jorge Rial.