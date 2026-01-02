Espectáculos |

La decisión de Daniela Celis, Pestañela, reconciliada con Thiago Medina: "Averigué para..."

La exparticipante de Gran Hermano está preocupada por la posibilidad de volver a vivir un doble embarazo y decidió replantearse el futuro.

Meses atrás, Daniela Celis se enfrentó a la realidad más dura que le tocó vivir. El padre de sus 2 hijas, Thiago Medina, de quien en ese momento estaba separada, sufrió un trágico accidente mientras iba en moto y estuvo a punto de perder la vida. Después de una milagrosa recuperación, recompusieron la familia. Y ahora, Pestañela sorprendió con una decisión de vida que lo puede cambiar todo.

“Me gustaría buscar el nene a futuro, pero, por otro lado, cuando recuerdo lo difícil que fue este embarazo, lo dudo”, expresó Daniela, tiempo atrás, sobre la posibilidad de un nuevo embarazo y la llegada de un tercer hijo -con el ex Gran Hermano son padres de Laia y Aimé-, al mundo.

“Todo lo que siente una mujer embrazada, en mi caso, lo sentí por dos. Me sentía pesada y era el doble de hormonas, el doble de peso, el doble de líquidos... Quedé traumada: las últimas semanas ya casi no dormía, lloraba, pasaba las noches sentada, me costaba respirar y no me podía mover ni caminar”, recordó, Celis, sobre lo difícil que fue, sobre todo, la última etapa de su doble gestación.

“Quedé traumada y no quiero saber más nada. De hecho, en el nacimiento de Laia y Aimé quise ligarme las trompas, pero en el hospital no me dejaron. Primero, porque el hospital era religioso; segundo, porque era muy joven y al ser mi primer embarazo, no me las podían ligar. El tema es que me tocó ser primeriza y con un embarazo múltiple”, manifestó, en su momento, "Pestañela".

Y ahora, al participar del stream de Telefé, Daniela habló de sus objetivos más inmediatos, bajo su concepto que define el "disfrute de la vida". "El obstetra me dijo que tuviese ´ojo´ porque ovulo doble. Y que tengo un 70 por ciento de posibilidades que, si quedo embarazada, sea de vuelta múltiple", contó la morocha.

"Y ahí me remplateé la vida. Ya me saco turno, me ligo las trompas... Porque la vida es comer, ser feliz y tener relaciones sexuales todo el tiempo. Si no, no es vida.... Uno no labura solo para estar bien. Parte de la maternidad es no tener tiempo para nada. Tenemos las bolas llenas", expresó, con su clásico carisma, Pestañela.

