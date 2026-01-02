Falleció Pablo Lago, guionista de series y películas inolvidables

Entre sus trabajos en televisión se destacan “La Leona” (Telefé, 2016), “Familia en venta” (Fox/MundoFox, 2014), “Mentes en shock” (Fox, 2011), “Media Falta” (Polka/Artear, 2005) y “Hospital público” (Flehner Films/América TV, 2003). En cine escribió los guiones de “Desbordar”, “Gigantes de Valdés”, “Agua”, “High School Musical – El desafío”, y los largometrajes de animación “Los Pintín al rescate” y “Teo, cazador intergaláctico”. En teatro estrenó su drama “Cánser” en 2017.

A lo largo de su carrera, Lago fue reconocido con numerosos premios, entre ellos el Martín Fierro, Premio Argentores, Fund TV y Clarín, y obtuvo proyección internacional con una nominación al Emmy Internacional por “Familia en venta”.

“Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”, expresa el comunicado oficial de Argentores.

La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes en redes sociales. La actriz Nancy Dupláa expresó: “Pablo, no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi… vos y nosotros… y ese encuentro de creación explosiva… La Leona y su universo. Qué hermoso autor… Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”.

La escritora Mariana Levy recordó los primeros pasos profesionales junto a Lago: “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo. Nos juntábamos todas las mañanas de un verano en un café de Almagro. Me enseñó muchas cosas, pero lo que más recuerdo es la forma de presentar a un personaje: lo primero que ves de él debe ser memorable y revelar algo esencial de su personalidad o conflicto. Cada vez que empiezo un piloto, pienso en esa enseñanza. Es una pena que nos haya dejado tan joven”.

El guionista Gonzalo Marull también lo despidió en redes: “Falleció Pablo Lago, excelente guionista y dramaturgo. Gran colega, generoso y preciso en sus críticas. Coautor de series inolvidables como Tratame bien, Locas de amor o Lalola. Una gran pérdida”