Quién es el misterioso nuevo novio de Gianinna Maradona: "Cambiaste mi vida"

La hija de Diego oficializó su noviazgo con un empresario gráfico con quien ya supo tener una "relación informal". "Hola mi amor".
Las últimas noticias amorosas de Gianinna Maradona la involucraban, una y otra vez, con intentos y reintentos, a Daniel Osvaldo, el exjugador de Fútbol. Y aunque ese vínculo duró años, después de reiteradas problemáticas, ella decidió que era momento de hacer un "corte definitivo". Y ahora, varios meses después, oficializó su nueva relación.
La relación sentimental con Guido Sergi se hizo evidente cuando la propia Giannina, -celosa de su intimidad y de un perfil bajo que suele cosechar a pesar de la popularidad que la acompaña desde que nació-, a través de una publicación que hizo en sus redes sociales sobre los últimos momentos del 2025 y que se mantuvo para el arranque de este recién debutado 2026.
Desde sus historias en Instagram, la hija del recordado Diego subió una elocuente imagen con un significativo mensaje dedicado a su actual pareja con quien mantienen un vínculo amoroso hace algunos meses pero que, recién ahora, ella decide hacerlo público. Lógico porque cuando un amor comienza, muchas veces se espera un "tiempo prudencial" para presentarlo al entorno familiar y de amigos. Y, en el caso de Giannina, de que se "entere todo el mundo".
La significativa y elocuente postal del "blanqueo", que rápidamente generó un revuelo en redes sociales por lo, tal vez, inesperado- fue musicalizada con el tema “Lo más lindo” de Pity Fernández. Allí, se la ve a la hermana de Dalma e hija, también, de Claudia Villafañe abrazada a Sergi, a quien le dedicó una hermosa dedicatoria: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”.
Gianinna y Guido se conocen hace tiempo. De hecho, supieron tener una relación informal que ahora, luego de un tiempo en que la morocha terminó sus reiteradas idas y vueltas con Osvaldo, el vínculo se transformó en una relación estable y con proyección, entre ellos.
Sergi es un hombre de 38 años, nacido en noviembre de 1987. Es empresario gráfico, dueño de una imprenta familiar, separado y padre de dos hijas. Tiene una rutina tranquila, ajena a la exposición mediática, y resalta su afinidad con el rubro automotor. Lo apasionan los autos y su pasado en el fútbol juvenil y amateur, en el que se destacó en Defensores de Viedma, donde jugó como delantero.
