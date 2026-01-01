El fantástico festejo de año nuevo de Mirtha Legrand a sus 98 años

Con un vestido blanco, adornado con apliques de pedrería y espejos y la vitalidad que la caracteriza, acompañada por su asistente Mónica y la inseparable Gladys Andrade, su maquilladora, la conductora se instaló en el hotel que se ha convertido en su refugio costero hace muchos años.

La fiesta de Año Nuevo fue un verdadero desfile de afectos. En su mesa principal estuvieron Claudia Álvarez Argüelles, presidenta del grupo familiar del hotel; su esposo Esteban Dottavio; el hijo de Claudia, Matías Basanta, junto a su esposa e hija; María del Carmen Álvarez Argüelles, fundadora de la cadena hotelera; Héctor Vidal Rivas; Alejandro Veroutis y el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, acompañado por su esposa. En la cabina de conducción, Julián Labruna le puso ritmo a la noche.

festejo mirtha 98

“Vamos a disfrutar de esta noche, a ver el show, a bailar. Vamos a esperar el Año Nuevo con todo el amor y el optimismo, y yo quiero tener un país maravilloso”, expresó la diva durante su brillante celebración. La música subió de volumen, los comensales coparon la pista y, durante el carnaval, Chiqui acompañó desde su asiento el compás con un objeto luminoso de cotillón en la mano.

Fue la imagen viva de una alegría serena, de un disfrute merecido. Porque la diva no se detiene: este viernes comenzará a grabar el primero de los cuatro programas especiales desde Mar del Plata, mientras también prepara el festejo de su cumpleaños número 99, el 23 de febrero.

Juana Viale hará lo propio con sus programas desde la costa atlántica, aunque recibió el año en Punta del Este, donde el 2 de enero celebrarán el cumpleaños de Nacho Viale antes de que ella viaje para reencontrarse con su abuela. En cada encuentro, la estirpe Legrand renueva su compromiso con el espectáculo y la tradición.

De este modo, en una noche de celebración, Mirtha Legrand volvió a demostrar que la trayectoria, el estilo y la energía pueden convivir en un mismo espacio. ¿Quién dice que el paso del tiempo pone límites al festejo? Para la Chiqui, cada Año Nuevo no es un final, sino un nuevo comienzo.