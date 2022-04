La decisión que tomó Rocío Marengo sobre su futuro

"¿Vas a ser mamá? Muero de amor" escribió una seguidora en el cuadro de preguntas que habilitó la modelo para que charlaran un rato. “Sí, sí. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”, contestó la actriz en sus redes sociales.

LCC5UUY7NRDDTP47Z4356MLAKU.webp El post de Rocío Marengo donde confirma que será mamá

Por su parte, en una entrevista con la revista Pronto, la modelo dejó en claro que el deseo de ser madre es suyo y que su hijo llevará su apellido y no el de su pareja. “¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. ¡Edu es mi novio! Y a mi bebe y a mí nos acompañará mientras esté en pareja” dijo.

"Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado", agregó la rubia.

Y remarcó: "Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo". "Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto", finalizó Rocío Marengo.