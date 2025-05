La emoción Lali Espósito por las palabras que le dijo Mario Pergolini

Dirigiendo a la artista, Pergolini le dijo: “Me gustaría que te quedes con esto del final, porque vos en un momento acabás de decir que está súper lindo. ‘Yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra’. Pero no muchas estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes, que las tendemos a subestimar, logran lo que a mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron ”, comenzó.

Y siguió : “Porque demostraste eso, que sos íntegra y que entendieron cómo fue tu camino. No mucha gente lo ha logrado. A Mirtha Legrand le costó incluso de grande. Recién ahora alguien le está tirando buena onda. Eso no se logra así nomás siendo artista. Lali, eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, a lo mejor con series malas o con cosas muy buenas. Poder mostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla. La verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso, porque todo lo que hiciste artísticamente en parte construyó eso”.

Lali lo escuchó muy atenta y terminó muy emocionada, al punto que le cayeron algunas lágrimas y pidió que pusieran su tema “Fanático” para levantar el clima.

“Lali es un animal político...”: Eduardo Feinmann

Eduardo Feinmann mostró, una vez más, su faceta controversial y, en esta oportunidad, no sólo le pidió a Pedro Rosemblat que asista a su programa con Lali Espósito, lo que generó un fuerte cruce, sino que además sostuvo que la cantante es “un animal político” y que “sería una candidata espectacular”.

Todo comenzó cuando el periodista invitó al conductor a su programa: “Te quiero ahí hablando de política”, solicitó. Ante esto, Rosemblat aceptó y Feinmann redobló la apuesta: “Y si venís con Lali, mejor todavía“.

En esa instancia, el gesto del conductor se modificó por completo y sostuvo: “No, eso no creo Eduardo”. Antes de conocer el motivo, el comunicador insistió: “Me encantaría, una charla con Lali”.

En un tono formal, el conductor del streaming retomó: “No, no. A parte, tenés colegas que fueron muy irrespetuosos con mi mujer, así que no”. Al instante, con cierta molestia, el abogado retrucó: “Pero, ¿Yo qué(...)?, ¿Qué tengo que ver yo con los colegas?”. Pero la respuesta de Rosemblat no cedió: “Me está invitando a un canal (...) ¿Por qué voy a ir a con mi pareja a hablar de política?".

“Porque creo que tu mujer es un, espero que no tomes a mal esta frase, es un animal político tu mujer. Sería una candidata espectacular”, continuó el presentador de televisión y, ante la sorpresa de su interlocutor -”No, dejate de joder”-, añadió: “Sería una candidata bárbara”.

“Mujeres de la cultura hubo en la política”, sostuvo Feinmann, aunque Rosemblat se mantuvo firme: “Hay un problema. Ella tuiteó muy respetuosas, ‘Qué peligroso. Qué triste’, no dijo que es un hijo de p*ta, ni nada y a partir de ahí la colocaron como si fuera una (...). Le pusieron un mote que hay que preguntarle a ella si lo tiene”.