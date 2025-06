Las ex de Milei: Fátima y Yuyito se encontraron en Ezeiza

Antes de empezar a develar el enigmático de "LAM" en América TV, Ángel de Brito dio varias pistas antes de revelar el nombre de las involucradas "Ellas se odian" expresó el conductor y agregó "Se encontraron en Ezeiza, situación hamburguesa, situación viaje"; “Compartieron un amor, la menos talentosa de las dos es la última, la más talentosa fue la anterior”.

“Las dos están de viaje, fueron a Ezeiza, tenían hambre, pidieron una hamburguesa, y cuando el señor dijo el pedido ya está, no les quedó otra que saludarse porque se habían visto, se estaban ignorando porque tienen un conflicto en común. Pero parece que la bandeja de la hamburguesa estaba cerca de la mesa donde estaba una y se tuvieron que ver” comentó

Angel de Brito continuó dando detalles del inesperado el encuentro “Ellas se odian, pero tuvieron que falsear, se encontraron en Ezeiza, estaban viajando a Miami. Una iba a un evento, y la otra a recibir un premio. Compartieron un amor, la más talentosa fue abandonada abruptamente, la dejaron, y apareció esta mujer".

image.png

El conductor de "LAM" continuó con las pistas antes de develar el enigmático "Las dos son bellas, bombas. Hubo una Icardeada, se lo quiso robar. Y como Dios todo lo ve, las hizo encontrar, camino al exterior. Las que se encontraron en Ezeiza, en una hamburguesería son Fátima Flórez y Yuyito González”.

En ese momento, mostraron las imágenes de las dos rubias dentro de un conocido local de hamburguesas, sentadas a un par de mesas de distancia.

“Yuyito estaba total denim y Fátima de negro. El saludo fue breve y cordial pero no se soportan, no se bancan, no se quieren", explicó el conductor.