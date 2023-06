La emoción de Rodrigo De Paul en pleno show de Tini

El volante de la Selección Argentina y Atlético de Madrid se encuentra acompañando a su pareja en la gira de la artista por España y estuvo en el primer show que la joven brindó en La Coruña. Allí, una espectadora grabó las reacciones del futbolista, quien estuvo en primera fila.

En el video que subió una de las fanáticas se observa a De Paul bailar la coreografía de High, muy cerca del escenario, rodeado de las seguidoras y los seguidores de la cantante, con un semblante divertido y en un clima muy ameno.

Al rato, el jugador surgido de Racing Club fue filmado con lágrimas en sus ojos mientras Tini interpretaba Quiero Volver, tema que hizo junto a su ex pareja Sebastián Yatra. Sentado y con la mirada fija sobre su pareja, De Paul no pudo contener el llanto mientras sonaba la canción.

Un mal momento superado

En la previa de la gira, Tini contó en una entrevista que pasó días difíciles. "Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. Pues mira, gracias a eso hoy estoy aquí. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", reveló.

Y continuó: "Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy con terapia todos los días. Y aquí estoy. Así que mi vida mola a ratos, como la de todo el mundo".

El show fue el primero de Stoessel en su gira por España. El Tini Tour continuará este domingo con la actuación en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el próximo miércoles 28 en la plaza de toros de Córdoba. Ya en julio, ofrecerá más conciertos en Cádiz, Fuengirola, Valencia, Gran Canaria, Murcia y en Roquetas de Mar.