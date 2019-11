Por eso quien salió a hablar es su ex mujer, Carina Galucci, quien si bien no comprarte la vida con Carlín sigue muy de cerca su día a día. "Nadie de sus amigos dijo que lo ayudaban económicamente, sí que estaban cuando yo los necesitase, para acompañarlo o visitarlo pero nunca se habló de lo económico", comenzó diciendo la actriz a "Intrusos".

"Ese tema me tiene cansada, mis hijos ya están grandes y no me gusta que vengan los de afuera a decirle "que suerte que tenés vos que los demás los ayudan económicamente". ¿Con qué cara enfrento a mis hijos o al entorno familiar y a todos los demás que me dicen eso o que me pagan la obra social o el alquiler? no es cierto eso, es un mal entendido que nunca quise aclarar, pero es un sin sentido. Genera una interna familiar que no está buena".

Galucci dijo que ella se hace cargo con las ganancias de un negocio que tienen en común con Carlín y con dinero de los ahorros del actor durante su carrera.

