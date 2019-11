Thelma adelantó que no le interesa ningún contacto con el cantante. "Es tremendo lo que pasa con Axel, que tenga la posibilidad de no presentarse cuando una hace la denuncia. En este tipo de delitos, la primera persona en ser peritada es la denunciante y no la persona a la que se denuncia. Es necesario rever eso en el sistema porque es absolutamente revictimizante", señaló en la radio AM de Rivadavia.

A diferencia de la denunciante de Río Negro, quien se mantiene en el anonimato por reserva de la intimidad, Axel se negó a un peritaje psicológico: "Cuando una se mete en el universo del derecho, más allá de que no soy abogada, a través de lo que me fue pasando pude ver que no se preserva a la persona que denuncia. Es complejo el nivel al que se somete a la víctima", opinó Fardín.

La actríz agregó que "si vos mañana hacés una denuncia porque te robaron, no te van a hacer una pericia psiquiátrica o psicológica. En cambio, si fuiste abusada es lo primero que hacen, incluso física; no importa el tiempo que haya pasado. Yo tuve que someterme a una pericia física 10 años después".

Fardin, que debutó la semana pasada en teatro con la obra Nahuelito, contó que "no me interesa tener un diálogo con ellos... Sí con las pibas, con el movimiento de mujeres, ahí tenemos mucho más para decirnos y para hacer".

Con respecto a Juan Darthés, sobre quien pesa una orden de captura intenacional, expresó: "Creo que ni siquiera vale la pena entrar en la lógica de una persona que es capaz de cometer los delitos de los que se lo acusa. Si hay algo que no dudo es que confío en las mujeres".

Fardin -más que a Darthés y Axel- apuntó a la poca eficacia de la justicia frente a las denuncias por abuso y violación: "Entramos en un terreno complicado cuando decimos: ‘que la Justicia lo determine’, porque cuando vas a las estadísticas de cien casos de abuso uno solo recibe condena y no estamos frente a 99 personas que mintieron sobre si fueron abusadas. Estamos frente a un sistema que garantiza impunidad. Así que no te voy a decir que sea la Justicia la que decida, porque ojalá funcionara, pero no. Yo estuve prácticamente un año con incertidumbre de si iban a acusar a Darthés o no. Cuando hablamos sobre estos temas, me interesa hablar de la realidad’, finalizó.