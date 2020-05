Pero cuando parecía que el barco artístico estaba por desmoronarse tienen su primer golpe de suerte. En 2011, un mánager que tenían aplica para el festival CMD y los invitan a lo que fue su primer show en un festival en Italia. Aquella invitación, que solo consistía en ir a tocar y a la semana regresar, les abrió la posibilidad de jugársela y optaron por quedarse tres meses más y tocar en todos lados: calle, bares, plazas. “Ese año fue muy clave. En 2012 terminamos haciendo una gira de siete meses y fuimos a Rusia, China, Japón”, explica Cornejo del otro lado del teléfono, en esta modalidad de entrevista que empezó a utilizarse aún más cuando estalló la pandemia.

Viajar por el mundo compartiendo y expandiendo los límites de nuestra música. Esa es su misión. Con ese lema en su ADN trotamundo, en medio de una de esas giras interminables, se topan con el tema "Bella Ciao". Una canción que los partisanos italianos usaban como himno de resistencia antifascista. Al sentirse cautivados por el tema y su historia, la adoptan para hacer una versión y graban un videoclip. A los meses de lanzar su material audiovisual, la canción explotó en la serie “La Casa de Papel” y deciden mandar su video del tema a la productora de la serie. Segundo golpe de suerte.

“Al director le encantó la versión y nos pusieron en contacto con el musicalizador y no pasó más nada. A los meses nos escriben y nos preguntan si íbamos a estar de gira por Europa para mediados de diciembre. Sucedió que el director estaba escribiendo la temporada 3 y cuando aparecemos nosotros, justo estaba definiendo qué harían Helsinki y Nairobi en ese capítulo que están en Argentina. Como Helsinki es serbio encajó perfecto nuestro estilo de banda balkan en el medio de La Pampa”, repasa Cornejo sobre su llegada a este serie que tanto éxito tuvo en Argentina. “De alguna manera lo inspiramos y le cerramos la idea. También pasó que nos preguntaran un montón de cosas sobre la vestimenta y respecto de algunos diálogos. Le hicimos mucha pre producción a esa escena en la que participamos”, concluye.

La banda selló una gran relación con la productora española y en la temporada 4 lograron que su tema "La Palloza" sea uno de los del soundtrack de la serie. “Ellos entendieron nuestra historia de banda como algo similar a lo que tuvieron que enfrentar con esta serie. Una serie que al principio le fue mal. A los actores les llegaron a decir que se terminaba porque no se podía seguir. Hasta que de repente la compra Netflix como algo más para rellenar espacio y explotan por el aire”, describe Cornejo, y deja entrever ese paralelismo que resume esta historia de trabajo arduo. “Nosotros hace diez años que estamos girando por el mundo. A veces hemos estado siete meses sin volver a casa porque estábamos tocando en todos lados. Recorrimos Rusia en camioneta. Hicimos cosas de juglares y en eso ellos ven que tenemos la misma sintonía”.

En la actualidad y con este clima de pandemia acechando, la mayoría de los artistas se vieron obligados a un párate inesperado. Y ellos no fueron la excepción a la regla. Tuvieron que suspender una gira por Europa - “teníamos como cincuenta conciertos agendados “- y rebuscársela por otro lado para mantener activo el contacto con la gente. “Para acortar la distancia, se nos ocurrió hacer Bella Ciao e invitar a tocar a todos nuestros amigos. Son como 60 artistas. Todo eso nos llevó la mayor parte de la cuarentena hasta ahora. Tuvimos que convocar a los artistas, armar el tema, poner la música en synchro, armar el vídeo”.

Como saben que hasta que se acomode todo va a pasar algún tiempo, todavía les quedan algunas cosas más en carpeta que van a ir lanzando de a poco y no pierden de vista una gira por México que tienen prevista para octubre. “Para esa fecha esperamos que pueda haber shows en vivo”, clama esperanzada Cornejo. Hace poco también estrenaron “Cuando los pájaros cantan”, una canción que forma parte de su quinto disco “Magias de Hoy”, el cual esperan lanzar pronto y en el que además participan Bersuit, El Plan de la mariposa y la Amsterdam Klezmer Band.

Finalmente, Cornejo, antes de concluir la conversación, no se deja obnubilar por su actualidad y resume: “Lo bueno te levanta pero si no somos un furor no pasa nada. No dependemos de eso. Somos muy laburantes y seguimos adelante. Si no se sumaba 'La Casa de Papel' igual íbamos a seguir”.