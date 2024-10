La fuerte confesión sexual de Nicole Kidman sobre su experiencia en "Babygirl": "No quiero más orgasmos"

En la película, la actriz se pone en la piel de Romy, una poderosa empresaria que arriesga su carrera y su vida familiar para tener un apasionado romance con su pasante mucho más joven que ella, interpretado por el actor de “Where the Crawdads Sing” Harris Dickinson, de sólo 28 años.

Kidman aseguró que realizar escenas sexuales con Dickinson y con Antonio Banderas, quien interpreta a su esposo en la película, a veces se volvió demasiado difícil de manejar. “Ya no quiero más orgasmos”, se animó a confesar.

La actriz tomó asumió el proyecto como un desafío para sí misma, pero el proceso le trajo momentos que simplemente fueron demasiado para ella, a pesar de su profesionalismo.

De hecho, Kidman admitió que a menudo decía: "No te acerques a mí" y "Odio hacer esto" durante el rodaje. ¡No me importa si no me tocan nunca más en mi vida!” agregó en una entrevista con el diario británico The Sun.

Según Kidman, la acumulación emocional fue tan abrumadora que llegó a sentir una especie de ‘burn out’ en las secuencias físicas. Sin embargo, la estrella resaltó que había mucha confianza gestionada entre ella y su compañero en el set.

Incluso Dickinson reveló en una conferencia de prensa que le decía al elenco y al equipo que "se fueran por un segundo" cuando necesitaba espacio en el set. “Estuvo tan presente para mí todo el tiempo que fue casi como un agotamiento”, dijo Kidman. “Como actriz, siempre estuve en una búsqueda, siempre me pregunto: '¿Dónde no he estado? ¿Qué puedo explorar como ser humano?'”, le dijo recientemente a People .

Reese Witherspoon coescribe su primera novela de suspenso

La actriz Reese Witherspoon ('The Morning Show') anunció que está coescribiendo su primera novela de suspenso junto al célebre autor estadounidense Harlan Coben, cuyo lanzamiento está previsto para otoño del año que viene.

"Como gran fanática del trabajo de Harlan, no puedo creer que haya aceptado coescribir una novela conmigo", celebró la actriz oscarizada en una publicación de Instagram junto a una fotografía de ambos.

"¡O soy la persona más persuasiva del mundo o la idea de este libro es demasiado buena! ¿Quizás ambas cosas? ¡Sinceramente, no puedo esperar a que todos ustedes lo lean!", agregó Witherspoon.

La novela, de la que por el momento se desconocen más detalles acerca de la trama o el título, tiene previsto lanzarse al mercado en otoño de 2025, aunque el sitio de venta anticipada Hachette Book Group precisa el 14 de octubre como fecha de lanzamiento de este libro, de 352 páginas.

Coben ha escrito más de una treintena de novelas, doce de las cuales han sido adaptadas al cine y la televisión, entre ellos 'Fool Me Once', que se estrenó este año en Netflix.

Por su parte, Witherspoon inició en 2017 un club de lectura y su empresa de medios, Hello Sunshine, ha llevado a la pantalla adaptaciones como la comedia 'Something From Tiffany's' (2022) o el drama 'Big Little Lies' (2017), en el que aparecen Nicole Kidman, Laura Dern y Maryl Streep.

La actriz ganó en 2005 el Oscar a mejor actriz por su papel en 'Walk the Line' ('En la cuerda floja'), película con la que también logró uno de los dos Globos de Oro que posee, además de un BAFTA.