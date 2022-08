La historia de amor del Polaco y la Princesita

"Yo estaba en mi primer grupo donde después me hice solista y ella ya era Karina. Un día fui a verla a un boliche de zona Oeste. Yo no tenía un mango, no sé ni cómo llegué hasta ahí. No sé por qué en un momento le fui a tocar los tobillos y le dije 'hay otra cantante que no me llega ni a los tobillos'. Ella estaba con el novio y al pibe le dije 'vos también sos muy lindo. Así empezó todo", relata el cantante cada vez que le consultan por el momento en que se conocieron.

image.png El Polaco y Karina con su hija Sol

Los artistas fueron pareja durante cinco años, tuvieron varias idas y vueltas, fueron padres de Sol y decidieron separarse definitivamente en 2012. La ruptura llegó ya que el artista le habría sido infiel en varias ocasiones y la abandonó mientras la cantante esperaba a Sol.

Tiempo después, Karina La Princesita confesó en una entrevista que "engañé a El Polaco. Pero él lo sabe. Además, después de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo. Lo hice por despecho, sí. Y me arrepiento".

En abril de 2020, en plena cuarentena obligatoria por la pandemia, Karina interactuó con sus seguidores de Instagram y un usuario le preguntó: "¿El Polaco fue el amor de tu vida?". A lo que la artista respondió contundente: "No, el único amor de mi vida es y será mi hija".

el polaco karina la princesita cumbia.mp4

Con los años, El Polaco y Karina La Princesita pudieron limar asperezas y comenzar a tener un mejor vínculo por Sol, su hija en común. De hecho, ambos trabajaron juntos en el Bailando y mostraron que mantenían una buena relación como expareja.

Recientemente en el cumpleaños de 15 de su hija, Karina y El Polaco se animaron a cantar para todos los presentes.