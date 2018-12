En aquella oportunidad, Etchecopar habló sobre las integrantes del colectivo, denigrándolas a más no poder. “Éstas chicas son, en muchos casos, fundamentalistas. Hacen de esto un panfleto que a ellas les sirve como cartel para promocionar sus obras. Por otro lado, es verdad que hay chicas que han sido abusadas por actores, lo sabemos todos los que estamos en este ambiente hace tantos años”

"El colectivo este de actrices son siempre las mismas... todas quieren ser Angelina Jolie. Sugiero que a estas actrices no se las llame más a trabajar porque, o trabajan entre ellas o tenés un quilombo en puerta que vas preso. Entonces yo sugiero a todos los productores que, o dan el nombre del actor hoy o no se las llame más a trabajar. ¿Es muy loco lo que digo, es para que me hagan un escrache?, agregó.

Ante estos dichos, el conductor fue denunciado en la fiscalía a cargo de Federico Villalba Díaz, que pudo demostrar la existencia de violencia por razón de género contra las mujeres, ya que sus dichos incluían referencias intimidantes, denigratorias y discriminatorias dirigidas a perpetuar los estereotipos y la desigualdad de género hacia las mujeres y otros grupos vulnerabilizados. Los representantes legales del conductor arreglaron la suspensión del proceso judicial a cambio de una suerte de “probation” mediática.

Ante este panorama, la jueza a cargo del caso, Susana Parada, le impuso una condición al conductor que consiste en que por el término de cinco meses ceda tiempo de su espacio radial para que especialistas en temáticas de género aborden la problemática de la violencia y la discriminación hacia la mujer.