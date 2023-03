La noche de Nacho, a pura emoción y lágrimas

Como anunció Santiago del Moro el lunes, los cuatro finalistas de "Gran Hermano 2022" recibirán -durante la semana- la visita de algunos de sus familiares cercanos. El lunes por la noche, Romina Uhrig se abrazó nuevamente con Mía, Felicitas y Nina, sus hijas, luego de cinco meses de no verlas. Ayer fue el momento de Juan Ignacio Castañares Puente.

Mientras los cuatro finalistas de la casa de "Gran Hermano 2022" realizaban la primera parte de la prueba del líder -que fue ganada por Romina y Marcos y dejó en placa a Nacho y Julieta, los dos familiares de Juan Ignacio lo esperaban en el SUM.

Santiago del Moro ingresó virtualmente al SUM de la casa para saludar a "Tesi" -es como llama Nacho a su abuela- y a "Mua" -el sobrenombre que le "a su segundo padre"-, que viajó especialmente de Europa a Estados Unidos y de ahí a la Argentina, para el encuentro con el joven participante.

image.png

Luego del emocionante reencuentro y de decirle lo orgullosa que estaba de él, Tesi -la abuela de Nacho- le anticipó que no había ido sola “Tengo otra sorpresa, pero quiero que te repongas de esta” le dijo, fue entonces cuando apareció Jesús -la expareja de Rodolfo- y todo fue abrazos y llanto. “¿Qué hacés acá? ¡No lo puedo creer!” decía Juan Ignacio desbordado de felicidad.

nacho_reencuentro_familia_gh.jpeg

Visiblemente desbordado por la emoción, "Nacho" le dijo a sus visitantes “Que estén ustedes dos acá para mí significa un montón...” mientras ellos le daban ánimo para seguir adelante hasta cumplir su sueño remarcándole que ellos hicieron todo lo lo que estuvo en sus posibilidades, como entrar a un programa de televisión, por el amor que sienten por él.

“Ayer cuando Romi estuvo con las hijas, nosotros sabíamos que capaz que venía la familia. Pero también podía ser que no, porque ya había estado mi papá. No me imaginaba que iban a venir ustedes. Y fue hermoso” les confesó "Nacho", que siempre se mostró, en la casa, muy preocupado por haber dejado sola a su abuela.

image.png

Con respecto a su decisión de entrar en el programa, "Nacho" les comentó “Tenía miedo, esa sensación de no saber cómo se lo iban a tomar” y les explicó “Yo estaba seguro de lo que quería, No me importaba qué iba a opinar la gente. Ni siquiera la gente más cercana, de los únicos que me importaba la opinión era de ustedes dos y mi papá”.