En los últimos días el rosarino fue vinculado sentimentalmente con la modelo Agustina Agazzani, lo que provocó una profunda tristeza en Fernández, quien en varias oportunidades aseguró que aún lo ama. Y si bien Baclini no confirmó esa relación, si salió a hablar de su ex pareja.

"Yo sé que le hago mal a Cinthia de manera totalmente involuntaria, pero es el proceso lógico de la vida. Todos nos enamoramos y a veces llega el momento de separarse, el amor duele y hay que aceptarlo", aseguró el ex participante del Bailando por un Sueño en diálogo con Radio Mitre.

Al mismo tiempo que precisó que "cualquier persona que a uno tiene sentimientos y sufre, le llega y te cambia el día, pero trato de atravesarlo con la energía y el humor que tuve siempre. Siempre fui transparente y sincero" e insistió en que con la mediática tuvieron "una relación muy sana, desde hace dos años".

Sobre esa misma línea, remarcó que "la vida se maneja con la verdad, y para mentir hay que tener memoria y yo no la tengo" y concluyó que "estoy tranquilo interiormente, pero deseo profundamente que Cinthia vuelva a ser esa Cinthia feliz".

En tanto sobre el rumor que lo vincula con Agazzani, el empresario prefirió optar por el silencio. No obstante, la modelo no deja de subir sugerentes mensajes en las redes sociales: "me basta con saber que también te morís de ganas" y "nos negamos, pero volvemos", son solo algunos de ellos. Si bien no tienen remitente, todo apunta a que serían mensajes que le dedicaría a Baclini.

Con anterioridad Agustina había explicado que "con Martín somos amigos. Sí fuimos al río, sí fuimos a cenar, pero nada más. Me cuesta mucho esto de hablar de estas cosas".

