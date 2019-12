¿Qué pasó esta vez?

Mica Viciconte, la novia del futbolista recién retirado, debutó en la obra Atrapados en el museo en Carlos Paz, y tanto el deportista como sus hijas estuvieron presentes en el estreno.

Sin embargo, el problema ocurrió en el saludo final, cuando Pedro Alfonso (protagonista de la obra) invitó a todos los familiares de su elenco a subir al escenario como señal de agradecimiento por el apoyo.

ADEMÁS:

Fue ahí cuando las tres pequeñas, Indiana, Sienna y Allegra, corrieron a abrazar a la pareja de su padre. "Estoy bien, muy contento. En el estreno siempre hay nerviosismo porque salga todo bien pero por suerte salió muy lindo. A Mica la vi muy bien", le contó orgulloso Cubero al cronista de Pamela a la tarde.

Tras confirmar que viajó toda su familia desde Mar del Plata para acompañar a la actriz en el debut, el exdefensor de Vélez agregó: "Vinimos todos juntos el 18 a pasar las fiestas. Vino mi familia también así que estoy muy contento. Estamos muy felices de haber pasado Navidad todos juntos", relató antes de confesar que va a estar yendo y volviendo de Córdoba todo el verano.

Cubero contó que las nenas pasarán fin de año con la mamá y que la idea de subir a saludar a Mica, fue de ellas. "Fue iniciativa de ellas que querían estar en ese momento con Mica. Yo me levanté para subir y ellas vinieron corriendo atrás que también querían subir. Eso habla muy bien de la relación que tenemos todos", agregó. El ex futbolista dijo que nada se arregló entre él y Nicole Neumann, mamá de las nenas, y que las cosas que los enfrentaban aún están presentes, solo que él decidió no seguir enroscado. ¿Qué dirá Neumann de ésto?