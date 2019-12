Crisis en Tierras Infinitas: dos avances nos preparan para el final

De cara a los últimos dos episodios, se publicaron los últimos adelantos de este mega evento televisivo que reúne a varios personajes icónicos de DC Comics

El 14 de enero, Warner Channel emitirá el anteúltimo episodio de Crisis en Tierras Infinitas (Crisis on Infinite Earths). Pese a sus limitaciones presupuestarias, este mega crossover que reúne varias series – Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Black Lightning y Batwoman- viene cosechando elogios por los televidentes y la crítica.