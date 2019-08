La Odisea de los Giles: famosos no faltaron al estreno de film de los Darín

En la comunidad artística, los Darín recibieron un amplio apoyo a la película que encabeza el elenco integrado por Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Rita Cortese, Andrés Parra, Marco Antonio Caponi y Luis Brandoni, ausente porque se encuentra en España por compromiso laboral.

Fue una noche feliz y crucial para los Darín porque lograron el apoyo de sus pares e incluso algunos del mundo político, entre ellos, Matías Lammens, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ricardo Darín fue quien tomó la voz cantante durante la velada y contestó a todas las preguntas, desde las elecciones por las Paso hasta la denuncia de Valeria Bertuccelli y sus pares por "maltrato".

"La Odisea de los Giles es una película tierna, tiene una línea emocional muy profunda. No se empatana en las maxi o mini tragedias que plantea la trama", señaló y agregó en cuanto a la relación en la primera película que actúa y produce con su hijo, El Chino: "El fue quien me puso los puntos a mí".

El gran desafío de los Darín es romper con la mala perfomance de la pantalla grande en producción nacional, sólo una película -El Cuento de las Comadrejas, de Juan José Campanella-, pasó el medio millón de espectadores. Este año los tanques yanquis son imparables, para poner un ejemplo, Toy Story 4 arrasó con casi siete millones de espectadores.

Sobre las elecciones del domingo pasado por las Paso no esquivó una respuesta: "Estoy muy sorprendido por los porcentajes. Son impactantes. Las especulaciones se terminan cuando la gente deposita en las urnas el voto". En cuanto a la labor en el mundo cinematográfico, días pasados la agrupación de los directores sacaron una solicitada con una sentencia desesperada de que el cine nacional está en terapia intensiva, Ricardo Darín explicó su "odisea" en su primera película con la productora Kenya: "Sin duda es uno de los sectores perjudicados la producción nacional" y acotó a una metáfora culinaria: "El pollo está bastante rebelde. A nosotros no llevó tres años concretar el sueño de la película".

El galán maduro entiende la labor de los periodistas y que una de las preguntas clavadas en cada una de sus intervenciones es la denuncia de sus colegas Valeria Bertuccelli y Erica Rivas, por "malos tratos". "Es una mochila que voy a cargar toda mi vida (indicó al movilero de Intrusos). Mirá vos me estás preguntando en el medio de un contexto que no tiene nada que ver. Eso quiere decir que siempre me va a pasar. Aún estando seguro de lo que uno hace o no, de quién sos, de cómo te manejaste en la vida. Aún así es una mochila -básicamente- porque vos consideras que no es merecido".

Frente a la pregunta si aceptaba hablar con las actrices en cuestión, Darín sostuvo que "siempre soy amigo de las posibilidades y de dar y recibir todo el tiempo. Me pregunto sin parar por qué lo hizo (por la denuncia mediática de Bertuccelli contra él)".