Sabrina Rojas volvió con un ex: ¿de quién se trata?

“Encontré con quién anda, es alguien del pasado, la hemos visto muy de jovencita. Es un ex con quien estuvo a punto de casarse”, dijo la panelista sobre el tema. Y enseguida reveló: “Sabrina Rojas está visitándose con su ex, Pablo, al que dejó por Luciano. Se lo conoce como ‘el armenio’, ya se comenzaron a seguir. Están teniendo algo”.

“Estamos hablando de Sabrina Rojas: está, vamos a decirlo así, ‘visitándose’ con su ex, Juan Pablo Inigizian, al que dejó por Luciano Castro. Él es armenio, ya se empezaron a seguir”, sumó la periodista respecto a la presunta conquista de la conductora de Pasó en América, en América TV.

“Ahí vemos que ella lo está siguiendo en Instagram. Hace poco hablé con Sabrina, le pregunté por él y se hizo la esquiva. Estaban ahí como teniendo algo. Viste que ella dice que nunca está sola. Bueno, ya sabemos que no lo está”, contó Varela a sus compañeros en el estudio

En esa línea, la periodista comentó que pensaba que él estaba con Daniela Urzi: “Él la dejó y ahora está con ella”, explicó rápidamente, dando a entender que el reencuentro entre Rojas e Inigizian se dio luego de su ruptura con la modelo, con quien fue visto a principios de este año en Punta del Este (Uruguay).

Flor Vigna opinó sobre la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Por otro lado, Flor Vigna se expresó sobre el romance de su ex novio Luciano Castro con la actriz Griselda Siciliani y dejó en claro que era algo que se veía venir porque el actor recibía mensajes de su colega y ella estaba al tanto de eso.

"No hay que caerle a la mina, es tu pareja si responde o no responde", dijo a Intrusos y reconoció que la situación la entristece demasiado: "Hay veces que voy a llorar".

"Me enteré del romance de otra forma. Él ya me pidió perdón de todo, errar es humano y perdonar divino. Nunca hay que caerle a la mina sino a tu pareja", afirmó, al tiempo que en Intrusos aseguraron que “esos mensajes que le habría mandado Griselda eran motivo de discusión en la pareja”.

“Hola, qué lindo estás” o “Te quiero ver, ¿cuándo nos vamos a volver a ver?”, decían los supuestos mensajes que le mandaba Siciliani a Castro.

“Le llegaban mensajes, ella lo ve en una actitud extraña porque los mensajes eran de Griselda hacia él y de él hacia ella. Son tan obvios, cuando reciben mensajes son tan obvios, a lo mejor estaban comiendo y él le contestaba un mensaje a Siciliani”, sumaron desde el panel de Intrusos.

“¿Es cierto que Luciano te llamó para tomar un café y contarte que estaba con ella antes de que saliera a hablar con la prensa?”, le preguntaron desde revista Caras, pero Vigna dijo que no fue así: “No, pobre, no le salieron muy bien las cosas, se mandó algunos cagadones, pero también esa historia tenía que terminar. La mía, digo. Y tenía que empezar la de ellos dos; lo hizo como pudo. A veces las cosas no son de la mejor forma posible, la vida tiene formas muy incómodas de invitarte al siguiente nivel”.