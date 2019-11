"Este es el resultado de haberte creído que él tenía un enamoramiento con vos que está visto que ahora no lo tiene. Martín, al principio te creí, pero me hacían ruido un montón de cosas", dijo Alfano.

ADEMÁS:

Enojado, el rosarino le contestó: "Antes de que arranque el programa me dijiste que me ibas a pegar. Yo te voy a seguir con el juego, pero te voy a contestar con verdad. (Andrea) Taboada estaba al lado y escuchó todo".

El clima se puso tenso y la discusión siguió por unos minutos más. En el enfrentamiento, Graciela ratificó: "Mucha gente me agradece y me manda miles de mensajes diciendo que te saqué la máscara. Vos nunca la quisiste. Esta chica se comió un verso y está llorando".

Cinthia se largó a llorar y le respondió: "No comparto". Mientras que Martín le contestó en tono irónico: "Vos le estás haciendo daño a ella, vos que defendés a la mujer".

Pero Alfano la miró a Cinthia y fue contundente. "No es un matrimonio de diez años. Soltalo, soltalo. Vos le pedís que te sostenga hasta el final del Bailando y él te dice que no puede. A él no le creo nada", finalizó Alfano.