La TV Pública estrena documental sobre trabajadores de la salud en pandemia

"Básicamente me interesó mostrar a toda la comunidad un trabajo que no es reconocido ni valorado, que es el que despliegan las y los trabajadores de la salud y que se hace mucho más notorio en un contexto de pandemia", señaló Kochen a Télam.

Kochen es vicedirectora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, Conicet-HEC-UNAJ), investigadora principal del Conicet y médica neuróloga, además de documentalista, rol desde el que realizó el premiado "Sara Méndez" (sobre la vida de la militante uruguaya, secuestrada durante la dictadura militar argentina y separada de su hijo Simón, con quien pudo reencontrarse 26 años después) y el mediometraje "Cannabis medicinal", junto a Emiliano Serra.

"Trabajo dirigiendo la unidad de neurociencia en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, pero con la pandemia -relata- me involucré en el manejo epidemiológico de los datos y eso me hizo estar mucho más cerca de una situación en la que había que estar y estar con todo. Y me pareció importante contarlo en una película y decidí que el testimonio de las personas en la primera línea de fuego quede plasmado en un documental".

"Primera línea de fuego. Honor y gratitud" se emitirá hoy a las 23 a través de la pantalla estatal en el marco de una programación especial de la televisora por el Día Mundial de la Salud.

En el contexto de la pandemia y más allá de la jornada específica de hoy, la Televisión Pública está abordando el tema sanitario en sus ciclos "Quedate en casa: salud" (a las 9 con la conducción de Natalia Paratore) y anoche y esta noche, desde las 23, se repiten los dos capítulos del documental "Pandemia en Argentina", con la producción general de Jorge Omar Devoto, la dirección de Leonardo Anolles y el guion de Omar Quiroga.

Además del estreno del filme de Kochen, la temática de la salud y del coronavirus estará presente en "Mañanas Públicas" (donde Gabriel Corrado y Mariela Fernández recibirán a la autora de la película), en "Todos estamos conectados", "Altavoz", y en una emisión especial de "Desiguales" que Luli Trujillo y Pablo Caruso comandarán desde las 22.