La vedette trans Julieta Biesa reveló cómo fue su encuentro con Diego Latorre

El miércoles, Celina Rucci reveló un supuesto affaire entre Diego Latorre y la modelo trans Julieta Biesa. Según la panelista de Incorrectas, el magazine que conduce Moria Casán, el ex futbolista sintió un flechazo cuando se cruzó casualmente con la joven que participó del programa Soñando por Bailar 2.

"Esto fue en la calle, a la vista de todos. Mis amigos salían de un restaurante famoso y en una camioneta 4x4 gris estaba Gambetita, que ficha a una señorita muy exuberante y atractiva. Cuando frenan, Gambetita se da cuenta de que esta chica no iba sola. La chica se baja del auto y se sube al de él. Cruzaron un par de palabras y se pasaron los teléfonos porque él no podía ir a hacer 'la chanchada'", afirmó Rucci.

Inmediatamente la producción se comunicó con Biesa, quien no desmintió la versión aunque dijo que todo pasó en un semáforo y que Latorre la invitó "al telo" sin dudarlo. "Yo iba con unos amigos a un bar. Habíamos tomado un par de tragos y estábamos con los chongos jodiendo por la calle. Íbamos con la ventanilla baja y yo estaba re ‘montada’, estaba relinda”, arrancó.

Y agregó: “De repente vemos que nos seguía una camioneta y medio que nos asustamos. Fueron cuatro cuadras. Cuando llegamos al semáforo, él bajó la ventanilla y era Diego Latorre. Yo me quedé muda. Con todos los problemas que tuvo...”.

Ante este encuentro inesperado, la modelo pensó que solo recibiría un piropo del comentarista pero se encontró con una propuesta sexual. “Pensé que me iba a tirar un piropo y ya está, pero me dijo que baje ‘un toque’. Pensé que me quería saludar. Cuando me acerco al auto el tipo estaba medio serio, andaba solo en su camioneta, le digo 'Hola, ¿cómo andás? ¿todo bien?'. Y me dijo: 'Todo bien. Subí y vamos a un telo’”, señaló.

Pero la resolución de la historia no fue acorde al relato de Rucci: “Nunca me subí al auto de esta persona, yo no me lo comí y no pasó nada”. "Él fue directo al grano. No te quiero decir las cosas que me preguntó. Fueron cosas sexuales. Yo me quedé sorprendida. Pensaba '¿con todo lo que te pasó me estás hablando así?'. Le pasé el número y ya después me fui con mis amigos al boliche. Yo le pasé mi número y nunca me llamó”.

Curiosamente, este chimento surge después que se especulara con una posible separación entre Diego y Yanina Latorre.

