"Laburamos lo mejor que pudimos. Tenemos conceptualmente formas distintas de trabajar y de ver las cosas. Y, bueno, eso en algún momento se cruza. Pero después nada, laburamos y terminamos la tira", explicó.

Castro estrenará en breve la obra Desnudos y ayer también se refirió a cómo impactó en él las filtraciones de sus fotos íntimas desnudo. "Lo mediático me mató", sostuvo Castro durante una entrevista con Los Angeles al Mediodía (LAM).

Aunque también aclaró: "No me enoja más el tema, me lo tomo con humor. Me ayudaron muchos mis compañeros, mi esposa, que no me permitieron que me lo tome con humor, me lo impusieron", agregó Castro. Lo dejó atrás.