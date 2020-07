Pasaron casi 9 años desde que César Isella le ganara un juicio millonario a Soledad Pastorutti, quien fuera su representada entre 1995 y 1997.

El reconocido compositor y cantante de "Los Fronterizos" fue el descubridor de "la Sole" en una edición del Festival de Cosquín, y quien diseñó los primeros años de su carrera, hasta que "la Sole" y su familia decidieron dar de baja unilateralmente el contrato que los unía.

Esa rescisión unilateral hizo que Isella demandara judicialmente a la cantante. Y no solo eso. El ex representante acusó públicamente a la joven artista por su presunta falta de moral y sostuvo que ella no era nadie antes de conocerlo y criticó su posterior carrera.

Después de haber pagado una indemnización millonaria a su ex-manager, Soledad Pastorutti revisó las cuentas de la liquidación y encontró algunas diferencias. Inmediatamente dispuso demandar a César Isella para que le restituyera los montos que había percibido indebidamente, más intereses y costas. Acudió a uno de los mejores estudios del país especializado en derecho Civil y Comercial, CCP abogados (doctores Caracoche, Courtaux y Palomino) y tras litigar durante varios años, ganó el juicio en primera y segunda instancia, y la sentencia contra Isella quedó firme porque perdió la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes judiciales del fuero Civil y Comercial informaron que el monto que el ex representante deberá pagar a Pastorutti puede superar los 5 millones de pesos.

César Isella, de 81 años, está atravesando una difícil situación de salud por la cual ya debió ser internado en tres oportunidades en los últimos días.