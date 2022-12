Lady Gaga arrasa en Tik Tok con el baile de "Merlina"

La artista se maquilló con estilo gótico y hasta se puso ropa parecida a Merlina. “Bloody Wednesday”, escribió Gaga junto a las imágenes.

“Esto es inesperado e icónico. Te amamos” , “Gaga haciendo el trend de Wednesday con la canción de Gaga”, “Siempre serás irónica” y “Lo mejor de lo mejor” fueron algunos de los miles de comentarios que tuvo el posteo.

"Merlina", la nueva serie de Netflix inspirada en la familia Addams, se convirtió en furor luego de su estreno y Jenna Ortega, quien se encarga de darle vida a Merlina Addams, reveló que tenía síntomas de Covid-19 a la hora de realizar la aclamada escena de baile que ella misma se encargó de coreografiar.

"Es una locura porque fue mi primer día con Covid, así que fue horrible filmarlo", reveló Jenna. La joven actriz contó que había amanecido con síntomas de coronavirus y luego de realizarse un test (sin saber el resultado) fue a filmar la escena de la serie.

En una entrevista con el portal NME, la actriz agregó: "Me desperté y, es raro, nunca me enfermo, y cuando lo hago, no es muy malo".

"Sentí que me había atropellado un auto y que un pequeño duende se había soltado en mi garganta y estaba arañando las paredes de mi esófago", explicó.

Además, la actriz reveló que le "estaban dando medicina entre toma y toma porque esperaban el resultado positivo".

Además, Ortega reveló que ella misma creó la coreografía de la escena de baile donde interpreta la canción "Goo Goo Muck" de The Cramps. "Me sentí muy insegura sobre esto", comenzó y agregó: "Yo misma coreografié eso y creo que es muy obvio que no soy bailarina ni coreógrafa".