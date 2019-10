Lali Espósito confesó que con su novio se envían fotos y videos hot pero "secretos"

Y ahora parece ser que esa declaración tiene sustento ya que Lali confesó que trata de sobrellevar sus largos días de ausencia con su novio, mandando fotos bien hot.

En su visita a Cortá por Lozano, Vero le preguntó si a veces se mandan videos y fotos hot.

"Sí, sí. Pero, ¡guarda con los videos! A mí me gusta más lo sugerente, lo casi... Soy sugerente sobre todo porque hay que cuidarse, es muy peligroso y la gente es cruel al respecto", aseguró la artista.

En ese sentido, la artista se refirió a la viralización de imágenes íntimas de famosos, como lo que le pasó hace poco a Luciano Castro: ‘Ahora, hablando en serio, me da mucha pena cuando pasa esto de la viralización. Nunca vi, y te lo juro, nunca entré a ver nada de lo que ha salido de las personas famosas. Me da mucho pudor y no quiero formar parte de eso", cerró.