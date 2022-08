¡Lali Espósito dijo que no tocaría en La Bombonera!

Embed A Lali le pidieron un recital en Boca pero… pic.twitter.com/JVF43d0mdR — Ernesto Provitilo (@Ernestou) August 30, 2022

"No puedo tocar en Boca", dijo contundentemente Lali, a lo que una asistente que estaba con ella en ese momento le contestó "sí podés". Pero lejos de dejar la cosa ahí, la conocida cantante argentina sentenció, siempre con una sonrisa: "No, Marina (la asistente). Como Gallina, a mí me costaría".

Lali reconoció su fanatismo por River desde sus primeras apariciones en la televisión en su adolescencia. Sube fotos con la camiseta del Millonario a sus redes sociales e incluso besó la camiseta en el propio Monumental, en una invitación del club. Además, a principios de mayo en la entrega de los premios Platino en reconocimiento al cine iberoamericano, le dijo a Miguel Ángel Muñoz, su compañero español en la conducción: "Soy Gallina, soy de River. ¡Vamos!".

Lali la rompe a diario en el popular reality de canto La Voz Argentina como líder de su equipo, mientras que también lo hace en sus shows: luego de los realizados en junio en el Luna Park, este sábado tocó en un Movistar Arena y la euforia de los y las fans fue total. Además, anunció una nueva fecha en el mismo lugar para el 3 de diciembre, que fue agotada en apenas un par de horas. Y hace cuatro días ganó el premio Kids Choise Awards 2022 como artista argentina. ¿Tocará en el Monumental?