“Si me agarran mi teléfono o lo pierdo y me lo revisan, explota de cosas que tengo mías. Hay un largometraje para editar, pornográfico por supuesto”, explicó entre risas el actor. A lo que Matilda Blanco dijo de manera pícara: “Estamos enviando un comando a robarte el celular”.

La conductora le preguntó si solía hacer “sexting”, es decir mantener conversaciones eróticas por mensajes de texto, pero el actor no se mostró muy inclinado hacia la práctica: “Esa fantasía no la tengo porque todo lo que me muestran mis amigos no me enganchó todavía y nunca estuve con alguien que lo practicara”, dijo, aunque nunca se negó a la posibilidad de ello en el futuro.

En medio de la charla, Pampita recordó entonces el drama en el que terminó envuelta sobre la foto de Luciano Castro, hace ya casi un año: “Hay que tener cuidado porque se pueden filtrar las fotos, como le pasó a otro colega, salvo alguien que sea de mucha confianza, alguien que no se la vaya a enviar a otras amigas”

Pero ante la duda del panel, y con la inquisitiva pregunta de Cora Debarbieri, “¿Sos de sacarte fotos o te has sacado y te arrepentís?”, Esteban no tuvo problema en reconocer: “¿Desnudo? Sí, y no me arrepiento.”