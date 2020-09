La Faraona, a Rial: "Damos vergüenza pero no le cagamos la vida a Beatriz Salomón"

“Es cierto que lo moderno viene de las redes, ahora he visto cosas que se hacen ahí este fin de semana que dan vergüenza. Contenido cero, pibes que son analfabetos funcionales. Dan vergüenza. El pelotudo de Maratea hace un libro en el que le cambia la palabra Harry Potter por ‘concha’ y la gente se ríe”, había dicho Rial en Intrusos, a propósito del estreno de “Hashtag en vivo”, la obra en streaming protagonizada por distintas figuras de las redes sociales como el propio Cirio, Santi Maretea y Yanina Latorre.

Claramente afectado por los dichos del chimentero, La Faraona no dudó en contestarle por Twitter, criticando de paso al conductor. “Sí, damos vergüenza pero no amenazamos con cagar a palos a gente, no le cagamos la vida a Beatriz Salomón, ni hablar de la cámara oculta a Marcelo Corazza. Aunque te hagas un lavado de cara feminista, sabemos lo que sos”, escribió en la red social del pajarito.

